Tirreno-Adriatico Van Der Poel trionfa a San Gimignano Lo sprint regale tra le torri davanti a Del Toro e Pellizzari

Nella corsa Tirreno-Adriatico, il ciclista olandese ha vinto lo sprint finale a San Gimignano, battendo il collega italiano e un altro atleta. La gara si è conclusa davanti alle torri del centro storico, con i tre atleti che hanno dominato la volata. La competizione segue le vittorie di Pogacar alle Strade Bianche e di Ganna nella cronometro di apertura della stessa corsa.

San Gimignano (Siena), 10 marzo 2026 – Dopo Pogacar alle Strade Bianche e Ganna nella crono inaugurale della Tirreno Adriatico, un altro nome pesante si aggiunge a quelli già citati nella settimana in cui il grande ciclismo è di casa in Toscana. Mathieu Van Der Poel trionfa a San Gimignano nella seconda tappa della Corsa dei due Mari, una frazione corsa tra le province di Lucca, Pisa e Siena con l’arrivo – spettacolare – nella città delle torri. Camaiore. Isaac Del Toro of the UAE Team Emirates - XRG before the start in the second stage, from Camaiore to San Gimigniano, of the 61st edition of the Tirreno-Adriatico. March 10, 2026. Camaiore. ROBERTO BETTINI ANSA La tappa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tirreno-Adriatico, Van Der Poel trionfa a San Gimignano. Lo sprint regale tra le torri davanti a Del Toro e Pellizzari Articoli correlati Leggi anche: Che spettacolo alla Tirreno-Adriatico! Van der Poel sprinta a San Gimignano su Del Toro e un superbo Pellizzari Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Una raccolta di contenuti su Tirreno Adriatico Van Der Poel trionfa... Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026: start list completa, tutti gli iscritti alla corsa · Ciclismo su strada; Tirreno Adriatico 2026: è show assicurato alla Corsa dei Due Mari; Tirreno-Adriatico 2026, la Alpecin-Premier Tech punta su Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen; favoriti e protagonisti della Corsa dei Due Mari - Tirreno Adriatico 2026. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel batte Del Toro e un pazzesco Pellizzari a San GimignanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 16.09 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, Van der Poel vince la 2^ tappa. Del Toro nuovo leaderL'olandese conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico sul traguardo di San Gimignano. Alle sue spalle Del Toro (nuovo leader della classifica generale al posto di Ganna) e Pellizzari ... sport.sky.it Tirreno-Adriatico, passaggio Avezzano: modifiche alla viabilità https://www.terremarsicane.it/tirreno-adriatico-passaggio-avezzano-modifiche-alla-viabilita/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #avezzano #Redazione - facebook.com facebook Anno dopo anno, alla cronometro della Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna va sempre più veloce x.com