Da Monti a Iacchetti, diversi personaggi pubblici si sono schierati con il No al referendum senza spiegare chiaramente le ragioni della loro scelta. Massimo D’Alema, in particolare, ha espresso il suo dissenso, portando alcuni a riconsiderare la posizione favorevole alla riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio. La discussione continua senza che emergano motivazioni condivise o ufficiali da parte dei sostenitori del No.

Massimo D’Alema mi aveva già convinto che fosse giusto votare Sì al referendum. Se lui è contrario, mi ero detto dopo aver letto le sue motivazioni a favore del No, c’è un motivo in più per approvare la riforma della giustizia messa a punto dal ministro Nordio. In questi giorni ho però trovato altre tesi a sostegno del Sì nelle parole di chi ha deciso di votare No. Per esempio, dopo aver letto l’intervista di Mario Monti al Corriere della Sera ho capito quanto siano pretestuose le ragioni di chi si oppone alla separazione delle carriere. Il senatore a vita, già noto per aver guidato il governo nella stagione compresa fra la fine del 2011 e l’inizio del 2013, dice che voterà No a tutela dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Da Monti a Iacchetti: il circo che vota No e non sa dire perché

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