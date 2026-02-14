San Valentino? Sì ma da single | le coppie vip che si sono lasciate nell’ultimo anno
Quest’anno, molte coppie vip hanno deciso di separarsi, tra delusione e sorpresa, causando scompiglio tra i fan. Tra queste, alcune si sono lasciate proprio negli ultimi mesi, portando alla luce storie che sembravano solide. Per esempio, l’addio tra due celebrità molto seguite si è verificato dopo mesi di crisi silenziosa, lasciando dietro di sé un velo di mistero e tanta curiosità.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video "C'eravamo tanto amati". Lo ricordate quel film lì? Ecco, potrebbe essere tranquillamente il titolo (di coda, ahimè) di diverse vicende sentimentali riguardanti le sempre più numerose coppie vip che scoppiano. Sicuramente quelle che, questo San Valentino, non avranno nulla da festeggiare. O almeno non insieme. Ammesso che da festeggiare ci sia necessariamente qualcosa. Di chi si sta parlando? Ecco qualche nome (famoso, famosissimo, wanna be famous). Una tira e molla che solo a pensarci sale la stanchezza. Alvaro Morata (33 anni, calciatore spagnolo ex Juventus e Milan) e Alice Campello (30 anni, influencer figlia di Andrea Campello, ricco imprenditore nel campo automobilistico) si sono definitivamente lasciati.
Le coppie famose che si sono lasciate nel 2025: tutti gli addii vip più chiacchierati dell’anno
Nel corso del 2025, diverse coppie celebri hanno annunciato la fine della loro relazione.
Da Jeff Bezos a Kristen Stewart: se si parla di matrimoni, a Hollywood tutto è possibile: nell'anno che si chiude tante coppie celebri si sono dette "sì"
Nel mondo di Hollywood, le unioni tra celebrità continuano a suscitare interesse.
