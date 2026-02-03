Producono droga a Livorno rubando energia l' Enel scopre tutto | danno da 136mila euro

La polizia di Livorno ha scoperto un laboratorio clandestino di droga all’interno di una serra indoor. Tre persone sono state denunciate per aver prodotto sostanze stupefacenti e aver rubato energia elettrica dall’Enel. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione che ha portato gli agenti a intervenire e smantellare l’impianto. Il danno stimato dall’Enel ammonta a circa 136 mila euro.

Tre persone sono state denunciate a Livorno per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione dell’Enel, che ha portato alla scoperta di una serra indoor allestita all’interno di un’abitazione privata e alimentata da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L’indagine e la perquisizione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto coinvolti un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, e due donne di 21 e 47 anni. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà e sono attualmente indagati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

