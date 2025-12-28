Rivoluzione verde in viale Ennio | Nuovi alberi e piante in primavera

Dopo una lunga attesa e mesi di confronto, finalmente si sblocca il progetto per il verde in viale Ennio. In primavera partiranno i lavori di allestimento delle aree verdi del viale e della zona all’incrocio tra via Seneca e via Adua. Il Comune di Bellaria Igea Marina ha affidato l’intervento al vivaio Fabbri di Rimini, per un investimento di 40mila euro. Prima dell’avvio dei cantieri "a gennaio sono previsti incontri coi residenti per illustrare il progetto. Entriamo finalmente nella fase esecutiva – spiega l’assessora all’ambiente Adele Ceccarelli – L’obiettivo è portare verde urbano di qualità in punti strategici e centrali della città, con soluzioni innovative e sostenibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

