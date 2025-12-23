I sei principi fondamentali per un’innovazione tecnologica etica equa e sostenibile | in allegato un Framework operativo per la valutazione etica equa e sostenibile delle tecnologie a scuola
La digitalizzazione sta rivoluzionando la società, influenzando relazioni, educazione e economia. Per garantire uno sviluppo tecnologico etico, equo e sostenibile, è fondamentale seguire principi solidi e adottare strumenti di valutazione adeguati. In allegato, si propone un Framework operativo che supporta le scuole nel valutare le tecnologie, promuovendo un approccio responsabile e consapevole alla trasformazione digitale.
La trasformazione digitale che attraversa le società contemporanee non è semplicemente un fenomeno tecnico, ma un cambiamento strutturale che incide profondamente su relazioni sociali, modelli educativi, processi decisionali e assetti economici. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, i big data, le piattaforme digitali e l’automazione stanno ridefinendo il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, comunichiamo e governiamo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
