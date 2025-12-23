I sei principi fondamentali per un’innovazione tecnologica etica equa e sostenibile | in allegato un Framework operativo per la valutazione etica equa e sostenibile delle tecnologie a scuola

La digitalizzazione sta rivoluzionando la società, influenzando relazioni, educazione e economia. Per garantire uno sviluppo tecnologico etico, equo e sostenibile, è fondamentale seguire principi solidi e adottare strumenti di valutazione adeguati. In allegato, si propone un Framework operativo che supporta le scuole nel valutare le tecnologie, promuovendo un approccio responsabile e consapevole alla trasformazione digitale.

