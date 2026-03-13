Handala | 200.000 dispositivi Stryker cancellati da Intune

Un attacco informatico ha causato la cancellazione di dati su più di 200.000 dispositivi di Stryker attraverso Microsoft Intune. L'azienda ha risposto al problema, che ha coinvolto sistemi gestiti tramite questa piattaforma. L'incidente ha interessato un grande numero di dispositivi aziendali, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attacco o sui danni specifici.

Un attacco informatico distruttivo ha colpito Stryker, cancellando dati su oltre 200.000 dispositivi aziendali tramite Microsoft Intune. Il gruppo Handala rivendica l’azione in un contesto di tensione tra Iran, USA e Israele, paralizzando temporaneamente le operazioni globali del colosso medico. La distruzione dei dati non mira al ricatto economico ma alla paralisi operativa immediata delle infrastrutture critiche sanitarie. L’arma digitale: come Intune è diventato il vettore dell’attacco. La piattaforma di gestione Microsoft Intune, solitamente usata per configurare dispositivi aziendali, è stata sfruttata per inviare comandi di cancellazione massiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Handala: 200.000 dispositivi Stryker cancellati da Intune Articoli correlati Hacker filo iraniani rivendicano attacco contro Stryker, colosso Usa dei dispositivi medici. “Rappresaglia per i morti alla scuola di Minab”Le conseguenze distruttive non sono paragonabili ai missili, ma gli attacchi cyber dell’Iran possono far male ai paesi del Golfo e all’Occidente. Leggi anche: Svizzera: Cauzione da 200.000€, anonimato del garante a rischio. Fuga