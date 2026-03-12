Cyberattacco iraniano contro il colosso Usa Stryker in Michigan | la guerra si estende alla rete

Un gruppo di hacker collegato all’Iran ha rivendicato un attacco informatico contro la multinazionale americana Stryker, con sede in Michigan. L’operazione ha causato disservizi e interruzioni nei sistemi dell’azienda, evidenziando come i conflitti tra Iran e Stati Uniti si siano estesi anche al mondo digitale. L’attacco rappresenta un coinvolgimento diretto nel settore della sicurezza informatica senza che siano stati resi noti dettagli sulle modalità o sui danni specifici.

La guerra tra Iran e Stati Uniti potrebbe aver aperto un nuovo fronte, quello digitale. Un gruppo di hacker legato a Teheran ha rivendicato un massiccio attacco informatico contro la società statunitense di tecnologia medica Stryker Corporation, segnando quello che appare come il primo cyberattacco significativo contro un'azienda americana dall'inizio del conflitto tra i due paesi. Secondo quanto riportato da fonti di sicurezza informatica e da media statunitensi, l'operazione sarebbe stata condotta dal gruppo Handala Team, ritenuto vicino al ministero dell'Intelligence iraniano. Gli hacker sostengono di aver cancellato dati da oltre 200.000 dispositivi aziendali e di aver sottratto circa 50 terabyte di informazioni, presentando l'operazione come una ritorsione per gli attacchi militari occidentali contro l'Iran.