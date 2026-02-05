LIVE Italia-Canada 2-6 Olimpiadi curling in DIRETTA | un solo punto per gli azzurri nel quarto end

Questa sera gli azzurri di curling affrontano i canadesi nella partita delle Olimpiadi. Finora, l’Italia ha segnato solo un punto nel quarto end, mentre il punteggio complessivo è 2-6 a favore del Canada. La partita è in corso e gli appassionati possono seguire la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.00: Stone canadese a punto dopo 4 tiri del quinto end 19.52: Niente da fare, serataccia per gli azzurri, Constantini sbaglia la bocciata e arriva un solo punto, 2-6 19.51: Prima la doppia bocciata di Mosaner e poi la doppia bocciata dei canadesi 19.49: Due punti canadesi quando mancano tre tiri 19.44: Punto canadese dopo 2 tiri del quarto end 19.41: Un punto per il Canada che riesce a trovare la bocciata giusta. Possono permettersi di gestire la situazione i nordamericani 19.38: Una stone azzurra prima degli ultimi due tiri

