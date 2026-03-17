Cucina sana a scuola | chef e nutrizionista guidano i bimbi

Nelle scuole della provincia di Piacenza, chef e nutrizionisti si uniscono per coinvolgere i bambini in attività di cucina sana. Un progetto educativo sta per trasformare le aule in laboratori dove i piccoli imparano a preparare pasti equilibrati. L’iniziativa mira a sensibilizzare i ragazzi sull’alimentazione corretta attraverso sessioni pratiche e interattive.

Un progetto educativo sta per trasformare le aule della provincia di Piacenza in veri e propri laboratori di cucina sana. La LILT di Piacenza ha lanciato il Corso di Cucina Salutare 2026, un’iniziativa che coinvolge direttamente gli studenti delle scuole primarie Don Minzoni e Vigolzone. Tra marzo e aprile, bambini delle classi quarta e quinta riceveranno lezioni pratiche condotte da professionisti del settore. L’obiettivo non è solo alimentare, ma formativo: fornire ai più giovani gli strumenti per compiere scelte consapevoli riguardo alla nutrizione. Lo chef Paco Zanobini e la dottoressa Jessica Rolla guideranno questo percorso di apprendimento pratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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