Cucina Unesco Chef Tarabini ambasciatore

Lo chef valtellinese Gianni Tarabini, alla guida del ristorante stellato

Uno chef valtellinese. in India per celebrare degnamente la cucina italiana. Gianni Tarabini (foto), alla guida del ristorante stellato "La Preséf de La Fiorida" di Mantello ha firmato i momenti celebrativi istituzionali con cui l’ambasciata d’Italia a New Delhi ha festeggiato il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Un avvenimento storico per il nostro Paese. Durante il pranzo ufficiale, organizzato dall’Ambasciata d’Italia di New Delhi, chef Tarabini ha curato un menù dedicato alle delegazioni che hanno partecipato alla seduta d’esame che ha ufficialmente decretato l’ingresso della cucina italiana nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cucina Unesco. Chef Tarabini “ambasciatore“ Leggi anche: Lo chef valtellinese Gianni Tarabini porta la cucina italiana in India per le celebrazioni UNESCO Leggi anche: Cucina italiana patrimonio Unesco, gli chef esultano per il primo sì Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cucina Unesco. Chef Tarabini “ambasciatore“. La cucina italiana patrimonio Unesco: non una vittoria, ma una responsabilità - Il riconoscimento Unesco alla cucina italiana non è un trofeo nazionale, ma un impegno culturale, sociale e ambientale da assumersi collettivamente ... valori.it

Lo chef stellato e la cucina italiana: «Il simbolo? Gli spaghetti al pomodoro» - «Il riconoscimento Unesco alla cucina italiana rende visibile una serie di caratteristiche che c’erano già, ma restavano invisibili». ravennaedintorni.it

Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Esposito: «Il nostro segreto è la semplicità» VIDEO - «Con questo riconoscimento vengono premiate tutte le passate generazioni che hanno fatto cucina anche nei momenti difficili della storia del nostro Paese, quando si è fatto cucina con poco, quando si ... ilgazzettino.it

La #cucina italiana patrimonio #Unesco. Ne parliamo con @moriguido - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.