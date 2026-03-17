Cuba in partenza European Convoy | Portiamo oltre 5 tonnellate di aiuti

Da lapresse.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convoglio europeo si appresta a partire da Cuba con oltre cinque tonnellate di aiuti. La missione si svolge in un momento difficile per il Paese, segnato da un blocco petrolifero che si è aggiunto a altre difficoltà. Le autorità locali hanno organizzato il trasferimento, che coinvolge diverse delegazioni provenienti dall’Europa. La partenza è prevista nelle prossime ore, con destinazione ancora da definire.

“In questo momento drammatico per il Paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di embargo commerciale e finanziario imposte sull’isola dal governo degli Stati Uniti da decenni, abbiamo deciso di aderire alla missione di solidarietà internazionale ‘Nuestra America’ e di farci promotori del convoglio europeo per portare a Cuba aiuti umanitari”. Così Giorgia, attivista dell’ associazione Aicec (Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba), all’esterno dell’ aeroporto di Roma Fiumicino, da dove partirà, con scalo tecnico a Milano, l’ European Convoy to Cuba, a bordo del quale sono presenti 19 nazionalità, 50 tra associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali, 4 europarlamentari (tra cui Mimmo Lucano e Ilaria Salis di Avs). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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