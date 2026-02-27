Trump | Valutiamo un’acquisizione amichevole di Cuba Il commissario Onu | L’isola è sull’orlo del collasso

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si sta considerando un’acquisizione amichevole di Cuba, usando un termine tipico del settore finanziario per descrivere una possibile presa di controllo pacifica dell’isola. Nel frattempo, un commissario delle Nazioni Unite ha affermato che Cuba si trova sull’orlo del collasso economico, senza comunque entrare nel merito di eventuali interventi o piani futuri.

“Forse ci sarà un’ acquisizione amichevole “. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Donald Trump usa un’espressione del mondo della finanza per ventilare una “ presa di controllo pacifica ” di Cuba, senza entrare nei dettagli di una possibile operazione. L’isola caraibica è al collasso umanitario a causa dell’embargo imposto dagli Usa, dopo che il Venezuela, suo principale fornitore di carburante, è caduto sotto il controllo di Washington con la destituzione dell’ex presidente Nicolás Maduro. “Il governo cubano sta parlando con noi e ha grossi problemi, come sapete. Non hanno soldi, non hanno nulla al momento, ma stanno dialogando con noi”, ha detto Trump, specificando che le trattative sono condotte dal segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuba sull’orlo del collasso: senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totaleLa cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti mette in crisi il fragile equilibrio economico cubano.

Cuba a secco: crisi benzina tra razionamenti, mercato nero e sanzioni USA, l’isola sull’orlo del collasso energetico.Cuba al Collasso: La Benzina un Lusso Inaccessibile, Tra Razionamenti e Mercato Nero Cuba sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, con...

