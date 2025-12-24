Volo umanitario in partenza da Fiumicino al Sudan | 25 tonnellate di aiuti destinati ai rifugiati – Video
Operazioni, all’aeroporto di Fiumicino, per il carico del volo umanitario, in partenza la sera di mercoledì 24 dicembre e diretto in Sudan, della Cooperazione Italiana organizzato dalla Farnesina, con il sostegno logistico della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (WFP-UNHRD) di Brindisi. Si tratta del primo carico di aiuti, che arriverà per Natale, nell’ambito dell’operazione “Italy for Sudan”: saranno consegnati a Port Sudan aiuti alimentari, tra cui pasta, farina, zucchero, latte in polvere, legumi e altri beni di prima necessità. Il volo umanitario conterrà circa 25 tonnellate di aiuti, con 32 pallet di cibo e uno con gadget, divise sportive e palloni, destinati principalmente a ragazzi appartenenti a comunità di rifugiati di Port Sudan e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
