Operazioni, all’aeroporto di Fiumicino, per il carico del volo umanitario, in partenza la sera di mercoledì 24 dicembre e diretto in Sudan, della Cooperazione Italiana organizzato dalla Farnesina, con il sostegno logistico della Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (WFP-UNHRD) di Brindisi. Si tratta del primo carico di aiuti, che arriverà per Natale, nell’ambito dell’operazione “Italy for Sudan”: saranno consegnati a Port Sudan aiuti alimentari, tra cui pasta, farina, zucchero, latte in polvere, legumi e altri beni di prima necessità. Il volo umanitario conterrà circa 25 tonnellate di aiuti, con 32 pallet di cibo e uno con gadget, divise sportive e palloni, destinati principalmente a ragazzi appartenenti a comunità di rifugiati di Port Sudan e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volo umanitario in partenza da Fiumicino al Sudan: 25 tonnellate di aiuti destinati ai rifugiati – Video

Leggi anche: Tajani: “Oggi il primo volo ‘Italy for Sudan’ con 25 tonnellate di aiuti”

Leggi anche: Giordania, "4000 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza bloccati da Israele e lasciati scadere in depositi fuori Amman": il VIDEO di Channel 4 News

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

NOTA INFORMATIVA – Annullamento partecipazione del Ministro Tajani ad operazioni di carico di volo umanitario per il Sudan (Cargo City, Fiumicino, 24 dicembre); Tajani mercoledì a Fiumicino per carico volo umanitario verso Sudan.

Volo umanitario in partenza da Fiumicino al Sudan: 25 tonnellate di aiuti destinati ai rifugiati – Video - Primo volo dell'operazione "Italy for Sudan" con cibo e beni di prima necessità organizzato dalla Farnesina, in arrivo a Port Sudan il 25 dicembre ... ilfattoquotidiano.it