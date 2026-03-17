Crotone-Napoli | smascherato l’asse della droga con 3,5 chili

Un’indagine della Dda di Catanzaro ha portato alla luce un traffico di droga tra Crotone e Napoli, con il sequestro di 3,5 chili di sostanza stupefacente. L’operazione, chiamata Libeccio, ha identificato un collegamento diretto tra le due città, evidenziando un sistema di trasporto illecito che coinvolge diverse persone. La polizia ha effettuato diverse perquisizioni e arresti legati all’indagine.

Un asse logistico che collega Crotone e Napoli è stato smascherato dall’inchiesta Libeccio, condotta dalla Dda di Catanzaro. Nel giugno del 2024, Pasquale Manfredi, noto come Scarface, coordinava le operazioni dal carcere mentre Giuseppe Passalacqua gestiva i trasporti sul territorio. Le intercettazioni confermano il movimento di tre chili e mezzo di hashish lungo la rotta tra Isola Capo Rizzuto e l’hinterland napoletano. Il meccanismo operativo si basava su una rete di contatti che includeva fornitori albanesi e canali di approvvigionamento da Milano, dimostrando un controllo capillare del mercato degli stupefacenti. I magistrati hanno incrociato i tracciati Gps con le conversazioni telefoniche per provare il flusso costante di sostanze illegali gestito dai clan Arena, Manfredi e Nicoscia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone-Napoli: smascherato l’asse della droga con 3,5 chili Articoli correlati In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. IL VIDEO | Corriere della droga arrestato con 23 chili di cocainaTraffico di stupefacenti: questa l’accusa di cui deve rispondere un ragazzo di 30 anni della provincia di Latina arrestato dalla guardia di finanza...