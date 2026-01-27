IL VIDEO | Corriere della droga arrestato con 23 chili di cocaina

Un giovane di 30 anni della provincia di Latina è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con 23 chili di cocaina. L’operazione fa parte di un’indagine sul traffico di stupefacenti, che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di droga destinata al mercato. La vicenda evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di reati e le sfide nella lotta alla droga.

Traffico di stupefacenti: questa l'accusa di cui deve rispondere un ragazzo di 30 anni della provincia di Latina arrestato dalla guardia di finanza dopo essere stato trovato in possesso di 23 chili di cocaina; un quantitativo di droga che, secondo una prima stima, se immesso sul mercato avrebbe.

