Crosia | smottamenti e allagamenti la sindaca chiede aiuto

Il basso Ionio cosentino sta vivendo una fase di emergenza a causa di smottamenti e allagamenti provocati da un evento atmosferico intenso. La sindaca di Crosia ha richiesto assistenza per fronteggiare i danni causati da questa situazione, che ha messo sotto pressione le infrastrutture e i servizi locali. Le autorità stanno valutando le prime conseguenze dell’evento e le risposte da mettere in atto.

Il basso Ionio cosentino affronta le conseguenze di un evento atmosferico estremo che ha messo in crisi il comune di Crosia. La sindaca Mariateresa Aiello conferma danni ingenti ancora da quantificare, mentre la priorità assoluta resta la salvaguardia delle persone prima della tutela dei beni materiali. L’allerta arancione della Protezione civile non è stata sufficiente a prevenire l’impatto dell’onda di maltempo, descritta come imprevedibile e inevitabile. Dalla mattina stessa dell’evento, si è attivato un meccanismo di risposta rapida coordinato dalla Protezione civile, supportato dalle ditte locali e da una schiera di volontari. Nel centro storico, due smottamenti hanno reso insicure nove abitazioni, costringendo all’evacuazione immediata degli abitanti colpiti dalle acque delle fiumare Trionto e Fiumarella che hanno rotto gli argini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crosia: smottamenti e allagamenti, la sindaca chiede aiuto Articoli correlati Maltempo e nuovi smottamenti sulla SP22, la sindaca Foti invita i cittadini alla prudenzaCon un post sui social gli ultimi aggiornamenti dopo il movimento franoso registrato ieri sera che ha portato alla chiusura dell'arteria nel tratto... Maltempo a Frosinone: allagamenti, smottamenti e richiesta di stato di calamitàLa Giunta comunale di Frosinone, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, ha deliberato la richiesta formale alla Regione Lazio del... Tutto quello che riguarda Crosia smottamenti e allagamenti la... Argomenti discussi: Maltempo nel Cosentino, forti criticità: in corso oltre 100 interventi di soccorso. Maltempo, allagamenti e smottamenti sul litorale ionicoE' ancora una giornata difficile sul fronte maltempo. Con l'allerta arancione diramata per questa mattina dalla Protezione civile su tutto il reggino e sulla costa jonica della regione. Paura a Crosìa ... rainews.it Piogge eccezionali in Calabria: frane e allagamenti, alluvione in atto a CrosiaUna intensa e persistente ondata di maltempo, ampiamente prevista nei giorni scorsi, sta colpendo con particolare violenza l’estremo Sud Italia. Le aree più interessate risultano essere la Sicilia ori ... inmeteo.net