Maltempo a Frosinone | allagamenti smottamenti e richiesta di stato di calamità

A causa dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato Frosinone il 5 e 6 gennaio 2026, il Comune ha richiesto ufficialmente alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La decisione, presa dalla Giunta comunale su indicazione del Sindaco Riccardo Mastrangeli, mira a favorire interventi di emergenza e supporto alle zone più colpite da allagamenti e smottamenti.

La Giunta comunale di Frosinone, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, ha deliberato la richiesta formale alla Regione Lazio del riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito l’intero territorio comunale il 5 e 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Chiede lo stato di calamità naturale a Frosinone dopo il maltempo: in 14 ore la pioggia di un mese Leggi anche: Allerta: allagamenti e smottamenti, Aurelia interrotta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maltempo in Ciociaria, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco; Emergenza in Ciociaria: gli aggiornamenti LIVE; Frosinone - Smottamenti, allagamenti, frane e danni: oltre 30 interventi nella notte dei vigili del fuoco; Provincia di Frosinone nella morsa del maltempo: piogge torrenziali, frane e allerta arancione, è ancora emergenza. Maltempo in Ciociaria, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco - Il maltempo continua a colpire la provincia di Frosinone, con oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. rainews.it

La provincia di Frosinone colpita dal maltempo, frane e smottamenti. Nel capoluogo esonda il fiume a Maniano - Le situazioni più critiche si sono registrate nei comuni di Frosinone, Veroli, Paliano, Cassino e Patrica. tunews24.it

Maltempo, chiesto lo stato di calamità. In 16 ore la pioggia di un mese - Sono caduti 60 millimetri di acqua, portando il totale di gennaio, nella zona bassa di Frosinone, a 123 millimetri ... ciociariaoggi.it

Frosinone: Maltempo, rimpasto e tensioni in Consiglio. Il sindaco chiede lo stato di calamità e fondi extra per le periferie. Tutti i retroscena della giornata - facebook.com facebook

