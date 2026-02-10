Atalanta tre punti preziosi sotto la pioggia battente | battuta una piccola scoglio superato

Sotto la pioggia battente di Bergamo, l’Atalanta ottiene tre punti importanti contro la Cremonese. La squadra di casa vince 1-0 e mantiene vive le speranze di avvicinarsi alla zona Champions, ora a sette punti di distanza. La partita si gioca sotto un acquazzone che rende difficile il gioco, ma i bergamaschi trovano la rete decisiva e superano un altro ostacolo in campionato.

Bergamo. Sotto il diluvio di Bergamo, l’Atalanta supera la Cremonese e continua la rincorsa alla zona Champions, ora lontana 7 lunghezze. Prima del match c’è il tenero ricordo di Chicco e Ale, con la Pisani che inneggia a colui che ha dato il nome alla curva, nonché all’indimenticabile Emiliano Mondonico. leggi anche. 24ª giornata di serie a L’Atalanta supera la prova di maturità: Krstovic e Zappacosta stendono la Cremonese. Si parte. Con una formazione parzialmente rivoluzionata per le assenze di De Roon, Scamacca e De Ketelaere, Palladino chiede ai suoi giocatori di dimostrare che anche le seconde linee possono far bene.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Nella serata di domenica 25 gennaio, nel Brindisino, Nicola Ippolito, 39 anni, ha perso la vita in un incidente con la sua BMW, uscita di strada sotto la pioggia battente.

I punti Mezzolara subiscono una lieve battuta d’arresto, riducendo il vantaggio sulla seconda in classifica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Como-Atalanta, le formazioni ufficiali: Fabregas conferma Baturina, Palladino avanza Zalewski; Serie C | Il nuovo Crotone cerca la quarta sinfonia contro la Dea: ecco come andò all'andata; Levante - Atlético Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Primavera 1. La Lazio si prende i tre punti nel finale contro l'Atalanta: highlights (video).

Atalanta, tre punti preziosi sotto la pioggia battente: battuta una piccola, scoglio superatoSugli scudi in particolare Krstovic, ma anche Pasalic non fa rimpiangere De Roon e Raspadori si muove ovunque creando scompiglio. La Champions si avvicina ... bergamonews.it

Atalanta, tre punti preziosi: 2-1 alla CremoneseCon questo successo l’Atalanta sale al settimo posto in classifica con 39 punti, rilanciando le proprie ambizioni in zona europea. Situazione più complicata per la Cremonese, che resta ferma a quota ... latinaoggi.eu

«Abbiamo dato tutto fino alla fine, ma non è bastato». A Bergamo, l’Atalanta di Raffaele Palladino conquista tre punti pesanti contro la Cremonese di Davide Nicola, in una gara della ventiquattresima giornata di campionato. Krstovic rompe l’equilibrio al 13', po facebook

Finire tra le prime 8 qualificandosi direttamente agli ottavi Facile per l'Atalanta, difficile per l'Inter, impossibile per la Juventus. In quanto al Napoli, occhio al rischio eliminazione Un anno fa occorsero 16 punti per piazzarsi nei primi 8 posti: questo significa che x.com