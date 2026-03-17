Crolla strada nel Messinese per le forti piogge disagi a Motta Camastra | il video dal drone

A Motta Camastra, nel Messinese, un tratto della Strada provinciale 6 è crollato a causa delle intense piogge che hanno causato il cedimento del terreno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali, mentre un drone ha catturato le immagini del dissesto. La strada è stata chiusa al traffico e si registrano disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

Un tratto della Strada provinciale 6 è franato a Motta Camastra, in provincia di Messina. Il crollo si è verificato pochi metri prima dell’ingresso nel borgo arroccato sulle montagne della Valle dell’Alcantara, in concomitanza con l’ondata di intense piogge che sta investendo in queste ore la Sicilia nord-orientale. Le immagini dal drone mostrano la strada franata. L’unico collegamento al momento percorribile per entrare o uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso. Il sindaco Carmelo Blancato, su Facebook, ha postato una foto della frana con la scritta: ‘Avviso importante, interruzione stradale strada provinciale 6 per crollo muro sottostante, chiusa alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla strada nel Messinese per le forti piogge, disagi a Motta Camastra: il video dal drone Articoli correlati Maltempo: disagi a Focene per le forti piogge, sul posto le squadre della MisericordiaDisagi segnalati nella zona di Mare Nostrum a Focene, a causa delle intense piogge che hanno colpito il territorio nelle prime ore della mattinata. A Niscemi la frana non si ferma, una palazzina di tre piani crolla nel precipizio. “Colpa delle piogge forti degli ultimi giorni”Torna la pioggia e a Niscemi la frana non si ferma, anzi colpisce altri edifici in bilico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Motta Camastra Argomenti discussi: Frana strada nel Messinese, in paese non possono arrivare mezzi di soccorso. Frana strada nel Messinese, in paese non possono arrivare mezzi di soccorso(ANSA) - MOTTA CAMASTRA, 17 MAR - A Motta Camastra, nel Messinese, è crollato un tratto della Strada provinciale 6 che conduce all'ingresso ... notizie.tiscali.it Frana nel Messinese, crollato un tratto della Strada provinciale 6Il muro di contenimento, che dà sulla strada, ha ceduto trascinando con sé un pezzo del percorso deputato al passaggio, divenuto impraticabile. L’unico collegamento percorribile attualmente, per entra ... newsicilia.it