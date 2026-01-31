a niscemi la frana non si ferma una palazzina di tre piani crolla nel precipizio colpa delle piogge forti degli ultimi giorni

A Niscemi la pioggia torna a cadere forte e le frane continuano a provocare danni. Questa volta, nel quartiere Sante Croci, una palazzina di tre piani si è sganciata dal terreno e è crollata nel precipizio. La zona è sotto assedio e le autorità sono al lavoro per verificare eventuali altri rischi. La gente del quartiere teme che le piogge persistenti possano aggravare ancora di più la situazione.

Torna la pioggia e a Niscemi la frana non si ferma, anzi colpisce altri edifici in bilico. Una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci – a pochi metri dall’immagine simbolo dell’auto sul precipizio – è crollata. Il funzionario dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco, ha spiegato che il crollo della palazzina è da “ collegare alle abbondanti piogge di questi ultimi giorni che hanno sicuramente contribuito a erodere ancora di più il terreno sottostante a quel fabbricato, che era già seriamente compromesso, per cui il peso della struttura non ha retto più e quindi è venuto giù”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

