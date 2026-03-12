Maltempo | disagi a Focene per le forti piogge sul posto le squadre della Misericordia

Nelle prime ore del mattino, nella zona di Mare Nostrum a Focene, si sono verificati disagi causati da forti piogge. Sul posto sono intervenute le squadre della Misericordia per gestire le conseguenze del maltempo. La situazione ha interessato principalmente le aree circostanti, creando difficoltà per i residenti e le attività locali.

Disagi segnalati nella zona di Mare Nostrum a Focene, a causa delle intense piogge che hanno colpito il territorio nelle prime ore della mattinata. Lo comunica ufficialmente il Comune di Fiumicino in una nota stampa. Interventi delle squadre di emergenza. In seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini e dal dirigente della Protezione civile, le squadre della Misericordia sono intervenute prontamente sul posto. Attualmente, queste squadre sono impegnate nel monitoraggio dell’area e nel supporto alle operazioni di gestione dell’emergenza. Cause degli allagamenti e guasti elettrici. Secondo quanto riportato nella nota, dalle verifiche effettuate è emerso che gli allagamenti sono stati causati dalle copiose precipitazioni, che hanno superato la capacità di smaltimento delle reti meteoriche presenti in quell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

