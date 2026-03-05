Guerra Iran Italia verso invio aiuti a Paesi del Golfo Meloni | Crisi grave ma non siamo in guerra oggi voto in Parlamento

L’Italia si prepara a chiedere al Parlamento il via libera all'invio di sistemi di difesa ai Paesi del Golfo, una decisione annunciata dal governo dopo incontri al Quirinale con il Presidente della Repubblica. La premier ha dichiarato che la crisi in Iran è grave, ma che lo Stato non si trova in guerra. Oggi si svolgerà la votazione in Parlamento.

Dopo colloqui tesi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi l'esecutivo Meloni chiederà il voto del Parlamento sull'invio di sistemi di difesa ai Paesi del Golfo. Informative in Camera e Senato dei ministri Tajani e Crosetto "Il momento più difficile degli ultimi decenni".

Meloni: “L’Italia vuole inviare aiuti ai Paesi del Golfo ma non entrare in guerra. Sulle basi Usa decideremo col Parlamento”Roma, 5 marzo 2026 – “Le ricostruzioni di uno scontro tra Quirinale e governo sono ‘totale fantascienza’.

