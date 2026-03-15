Il primo ministro israeliano ha dichiarato che l’obiettivo principale è fermare la guerra in Iran, ritenendola una possibile causa di una crisi europea di grandi proporzioni. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione militare congiunta contro il regime iraniano, lasciando da parte le iniziative diplomatiche che erano state prioritarie in passato. La decisione segna un cambiamento nelle strategie adottate finora.

Per Benjamin Netanyahu, questo è un sogno che si realizza. Dopo decenni passati a sostenere la necessità di un’azione militare contro il regime iraniano, la diplomazia è stata finalmente accantonata e gli Stati Uniti hanno intrapreso un attacco congiunto insieme a Israele. Nel frattempo, Israele ha colto l’occasione per attaccare Hezbollah in Libano. Netanyahu spera che la guerra favorisca la sua ambizione di creare un “nuovo Medio Oriente”, con relazioni normalizzate con gli Stati arabi moderati – pur mantenendo la propria superiorità militare e senza alcuna concessione sulla questione palestinese. Ora il primo ministro spera di discolparsi dell’eredità del 7 ottobre e di rilanciare il suo basso consenso in vista delle elezioni israeliane, previste per ottobre 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fermare la guerra in Iran per evitare la prossima grande crisi dell’Europa. Il commento di Oppenheim

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