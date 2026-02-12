Orban per rilanciare economia UE stop aiuti a Kiev e giù prezzi dell’energia

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha fatto sapere che, per rilanciare l’economia europea, l’Unione dovrebbe fermare gli aiuti a Kiev e abbassare i prezzi dell’energia. Durante un intervento pubblico, Orban ha sottolineato che la priorità per il business è la pace e che i soldi destinati all’estero potrebbero essere meglio usati per rafforzare la competitività delle aziende europee. La sua posizione ha generato reazioni contrastanti tra gli altri leader europei, mentre il dibattito sulla gestione degli aiuti e sul costo dell’energia continua a infiammare il

"Cosa è meglio per il business? Primo, la pace. Secondo, non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività. Quindi non inviate i soldi all'Ucraina. Terzo. Riducete e tagliate il più possibile il prezzo dell'energia". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban arrivando al vertice informale dei leader europei.

