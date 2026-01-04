David Juve e quella bomba sul futuro del canadese | Dopo il rigore contro il Lecce il suo tempo a Torino può essere finito Rivelazione
David Juve ha catturato l’attenzione dopo le sue dichiarazioni sul futuro del calciatore canadese. Secondo Paganini, il suo atteggiamento durante il rigore contro il Lecce potrebbe segnare la fine della sua esperienza a Torino. La situazione sembra evolversi rapidamente, con una cessione che appare sempre più probabile. Questo episodio ha aperto un nuovo capitolo nella gestione della squadra e nel destino del giocatore.
David Juve, la sentenza di Paganini: l’atteggiamento sul rigore decreta la fine dell’avventura bianconera, cessione adesso più probabile. L’eco del mezzo passo falso interno contro il Lecce non si placa, anzi, si trasforma rapidamente in una sentenza di condanna definitiva per uno dei protagonisti in negativo della sfida. Al centro del ciclone mediatico c’è Jonathan David, il cui errore dal dischetto al minuto 66 rischia di trasformarsi nella pietra tombale sulla sua esperienza in bianconero. A tracciare questo scenario di rottura ormai irreversibile è il giornalista Paolo Paganini, che attraverso un commento lapidario affidato ai social ha analizzato le pesanti conseguenze del gesto tecnico e, soprattutto, comportamentale dell’attaccante canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
