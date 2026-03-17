Cremonese Nicola verso l’esonero? C’è un nome in pole per sostituirlo!

Da calcionews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese potrebbe presto cambiare allenatore, con voci che indicano un possibile esonero di Nicola. In pole position per la sostituzione ci sarebbe un nome specifico, che al momento viene considerato il favorito per prendere il suo posto. La situazione è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara a una possibile svolta tecnica.

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