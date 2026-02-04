Milan parla Allegri nel post gara | Credo che è più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo
Dopo la vittoria contro il Bologna, Allegri invita a non perdere di vista la classifica. Il tecnico del Milan sottolinea che il campionato è ancora lungo e che bisogna fare attenzione alle concorrenti, anche se l’obiettivo principale resta concentrarsi sulle partite che verranno. Le sue parole arrivano in un momento in cui il Milan cerca di mantenere la posizione in classifica e di non commettere passi falsi.
