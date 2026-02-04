Dopo la vittoria contro il Bologna, Allegri invita a non perdere di vista la classifica. Il tecnico del Milan sottolinea che il campionato è ancora lungo e che bisogna fare attenzione alle concorrenti, anche se l’obiettivo principale resta concentrarsi sulle partite che verranno. Le sue parole arrivano in un momento in cui il Milan cerca di mantenere la posizione in classifica e di non commettere passi falsi.

Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. I VOTI Infortunio Davis, brutte notizie per Runjaic! Lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante, la nota del club Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club.» Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, parla Allegri nel post gara: «Credo che è più importante guardare dietro, perché il campionato è ancora lungo»

Approfondimenti su Milan Bologna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Roma-Milan, Allegri: Li abbiamo tenuti distanza, l'obiettivo è entrare nelle prime 4; Un primo tempo difficile e gli effetti del pari sulla classifica: Milan, parla Allegri; Milan, la fortuna di Allegri e ammennicoli vari; Allegri nel post di Roma-Milan: Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi è cambiata la partita. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime...

Milan, Allegri: Felice per Nkunku e Loftus, hanno giocato molto beneVittoria autorevole del Milan sul campo del Bologna, tre gol che portano la firma di Loftus-Cheek, Nunku e Rabiot. Nel post partita mister Max Allegri, ai microfoni di DAZN, analizza la vittoria, ... fantacalcio.it

Allegri vola basso: L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacerePoi prosegue: Potevamo fare ancora meglio, a lavorare sulla gestione della palla, di giocate più precisi e più determinanti. Stasera bene davanti perché Loftus-Cheek e Nkunku hanno lavorato bene sia ... tuttosport.com

#Milan, parla #Gabbia: "Felice del percorso che sto facendo. #Maignan ha una professionalità incredibile" #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook

#Milan, parla #Saelemaekers: " #Rabiot ha una personalità incredibile. #Leao non è uno che si risparmia. #Modric..." #SempreMilan #SerieA x.com