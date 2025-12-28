Cremonese Napoli parla Nicola nel post gara | Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare la Cremonese mi è piaciuta Da adesso in poi…

Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, l'allenatore Nicola ha commentato il risultato, sottolineando la prestazione della squadra e la soddisfazione per l’approccio adottato. Nel suo intervento a DAZN, ha evidenziato come la Cremonese abbia svolto il proprio compito e si sia mostrata in buona forma, aprendo nuove prospettive per il proseguo della stagione.

Cremonese Napoli, le parole di Nicola nel post partita: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la Cremonese mi è piaciuta» L'allenatore della Cremonese, Nicola, ha parlato a DAZN nel post partita di Cremonese-Napoli march delle 15 terminato con la vittoria per 2-0 dei campani. Ecco un estratto delle sue parole: PAROLE – «Abbiamo fatto la partita che

DAZN - Cremonese, Nicola: "Non c'è dispiacere, abbiamo fatto ciò che potevamo contro un Napoli molto forte, possiamo ancora migliorare" - Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Non c'è dispiacere, anche se perdere non piace ... msn.com

Nicola e il ko Cremonese: "Il Napoli ti porta a 2000 all'ora. Baschirotto è la sintesi" - Il tecnico dei grigiorossi è intervenuto al termine della gara interna con la formazione di Conte decisa dalla doppietta di Hojlund ... tuttosport.com

Rasmus Højlund scores a brace as Napoli cruise past Cremonese to move into second in Serie A! FT: Cremonese 0-2 Napoli #RasmusHojlund #Football #SerieA #Napoli x.com

Il Napoli passa anche in casa della Cremonese nel segno di Hojlund! Napoli si trova di dosso in mal di trasferta e batte nettamente 0 2 la Cremonese con una doppietta di Rasmus Hojlund nel primo tempo. L'attaccante danese trasforma in gol due palloni va facebook

