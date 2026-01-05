Venezuela manifestazione a New York davanti al carcere dove è detenuto Maduro

Domenica a New York si è svolta una manifestazione di alcune decine di persone davanti al carcere di Brooklyn, dove è detenuto il presidente venezuelano Nicolás Maduro. I manifestanti hanno espresso opposizione alla possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti nel Venezuela, cantando slogan contro la guerra e mostrando cartelli come “No alla guerra per il petrolio”. L’evento ha rappresentato un momento di protesta pacifica e di sostegno ai diritti del popolo venezuelano.

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York - L'attacco è avvenuto nella notte di sabato 3 gennaio e ha costretto Maduro in carcere, Trump ha tenuto una conferenza show dove ha spiegato i reali obiettivi dell'operazione. wired.it

"Liberate Maduro, no all'invasione di Trump", Cgil e sinistra scendono in piazza - Annunciata una protesta con presidio in piazza Lanfranco sotto alla sede della Prefettura "Condanniamo senza se e senza ma l’aggressione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela", comincia così ... genovatoday.it

Roma, manifestazione pro-Venezuela in piazza Barberini: “Liberate Maduro” ilfaroonline.it/2026/01/05/rom… #news #notizie #cronaca x.com

++ La festa dei venezuelani ++ Ieri sera, in piazza Castello, c'è stata una manifestazione di movimenti e collettivi per stigmatizzare l'intervento americano in Venezuela. Oggi pomeriggio 4 gennaio 2026, invece, alcuni cittadini venezuelani che risiedono a Torin - facebook.com facebook

