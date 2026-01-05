Venezuela manifestazione a New York davanti al carcere dove è detenuto Maduro
Domenica a New York si è svolta una manifestazione di alcune decine di persone davanti al carcere di Brooklyn, dove è detenuto il presidente venezuelano Nicolás Maduro. I manifestanti hanno espresso opposizione alla possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti nel Venezuela, cantando slogan contro la guerra e mostrando cartelli come “No alla guerra per il petrolio”. L’evento ha rappresentato un momento di protesta pacifica e di sostegno ai diritti del popolo venezuelano.
Alcune decine di manifestanti si sono radunati domenica fuori dalla prigione di Brooklyn, a New York, dove è detenuto il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con la folla che cantava "non pagheremo per la guerra e il massacro" mentre mostrava cartelli che si opponevano a una guerra degli Stati Uniti con il Paese dell'America Latina: " No alla guerra per il petrolio".
