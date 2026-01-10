Zes unica nuove aliquote per il credito d’imposta del settore agricolo

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato aggiornato in conformità con le nuove aliquote della Legge di Bilancio 2026. La percentuale è stata portata al 58,7839 per cento per le micro, piccole e medie imprese, offrendo un nuovo incentivo per le aziende agricole che operano nelle Zes. Questa modifica mira a rafforzare il settore e favorire gli investimenti, mantenendo trasparenza e conformità normativa.

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026: 58,7839 per cento per le micro, piccole e medie imprese;. 58,6102 per cento per le grandi imprese.. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate spiegando che a partire da oggi saranno, inoltre, aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione. Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che rende più semplice e immediata la consultazione delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d’imposta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Manovra 2026, Sbarra: "Nuove risorse per il credito d’imposta ZES Unica" Leggi anche: Credito d’imposta Zes Unica 2025: il software per inviare l’integrativa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Legge di bilancio 2026 approvata e Ufficiale; Legge di Bilancio 2026; Manovra 2026: Le 5 Novità Chiave Scenari di Investimento per la Tua Impresa; Legge di Bilancio 2026: le nuove misure in materia di fisco e impresa, cosa cambia. Entrate: aumenta credito imposta Zes unica per il settore agricolo - L'Agenzia delle Entrate adegua il credito d'imposta Zes unica per il settore agricolo, rideterminato applicando le nuove e ... msn.com

Zes unica, nuova comunicazione per la maggiorazione del 14,6% - La legge di Bilancio 2026 conferma la maggiorazione del 14,6189% in favore delle imprese che hanno validamente presentato all’agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 ... ntplusfisco.ilsole24ore.com

Bonus ZES unica 2025: come compilare la comunicazione consuntiva - Terminata la fase di comunicazione preventiva per il credito ZES Unica e in attesa della determinazione dell’aliquota le imprese rimangono in stand- ipsoa.it

Visite esclusivamente a domicilio e nuove sedi nelle Case della Comunità, con tracciabilità garantita dalla Centrale Unica di Ascolto - facebook.com facebook

Di fronte alle nuove tecnologie, l’unica risposta sbagliata è quella di introdurre più norme, controlli e tutele preventive La creatività, al contrario, richiede libertà, rischio, responsabilità personale L'articolo di Fausto Carioti su @Libero_official x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.