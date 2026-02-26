Sacra Corona Unita recuperava olii vegetali esausti in Puglia e Lombardia | 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni di Monteroni è stato fermato a Lecce nell’ambito di un’operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza. Le indagini si sono concentrate sulle attività di un gruppo che gestiva il recupero di oli esausti in diverse regioni italiane. L’arresto fa parte di un’indagine più ampia su presunti legami tra criminalità e traffico di sostanze.

Eseguito un arresto per associazione mafiosa e altri gravi reati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato a Lecce. Un uomo di 49 anni di Monteroni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce, per il suo coinvolgimento in una vasta rete criminale dedita al traffico di stupefacenti, riciclaggio e altri illeciti. Operazione congiunta delle forze dell'ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce. L'arrestato, un 49enne originario di Monteroni, era già detenuto presso la casa circondariale del capoluogo salentino per altra causa, quando gli è stata notificata la nuova ordinanza.