A Casalnuovo gli imprenditori dovevano pagare il clan per lavorare | 6 arresti

A Casalnuovo, nell'hinterland di Napoli, gli imprenditori erano costretti a pagare il pizzo per poter operare. La vicenda ha portato all’arresto di sei persone appartenenti al clan Rea-Veneruso, che esercitava pressione e intimidazioni per controllare le attività commerciali locali. L’indagine ha evidenziato le modalità con cui il gruppo criminale gestiva il racket, influenzando la vita economica del territorio.

Il clan Rea-Veneruso pretendeva il pizzo affinché gli imprenditori di Casalnuovo, cittadina dell'hinterland Nord di Napoli, potessero proseguire nelle loro attività lavorative. Sei persone sono state arrestate a Casalnuovo di Napoli nell'ambito di un'operazione dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono gravemente sospettati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan.

