Cosa ci faceva Peter Thiel in Italia? Affari e ombre dell’illuminista oscuro

Peter Thiel, noto imprenditore e investitore americano, è arrivato in Italia, attirando l’attenzione su presunti affari e inquietanti ombre legate a figure dell’industria tecnologica. La sua presenza ha generato curiosità e speculazioni, mentre il suo arrivo ha riacceso discussioni sul ruolo di figure influenti provenienti dagli Stati Uniti nel nostro Paese. La visita ha suscitato una serie di reazioni tra chi si interroga sulle sue reali intenzioni.

Peter Thiel sbarca in Italia e immediatamente scatta la sindrome Don Lurio: quella che colpisce americani di un certo talento che arrivano nel nostro Paese per trovare qui l’America che non li ha capiti. Don Lurio fu un ballerino che ebbe un discreto successo negli show del sabato sera con le gemelle Kessler, restò per sempre qui, aprendo anche un negozio di moda a Porto Ercole. Thiel, multimilionario per aver fondato PayPal con Elon Musk e, recentemente, Palantir, l’azienda che sviluppa software di analisi dei dati preferita dai governi, dalle intelligence e dagli apparati di Difesa, non avrà bisogno di buttarsi sull’abbigliamento ma, se viene qui, qualche ragione economica ci sarà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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