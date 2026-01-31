Da Uomini e Donne al GF Vip Ilary Blasi prende il pezzo grosso di Maria | Firma vicina

Ilary Blasi si prepara a lanciare una grande novità. Dopo aver condotto “Uomini e Donne” e “Grande Fratello Vip”, ora sembra aver puntato a un nome importante di Maria. La firma sarebbe vicina e il gossip corre veloce sui social e tra gli appassionati di reality. I fan aspettano con curiosità di scoprire cosa cambierà nel suo futuro televisivo.

Il nome diell’ex UeD torna a circolare con insistenza nel panorama televisivo, riaccendendo l’attenzione dei fan dei reality e del pubblico di Canale 5. Dopo oltre un anno di assenza dal piccolo schermo, lo storico cavaliere di Uomini e Donne potrebbe essere pronto a rientrare in scena, questa volta in una veste completamente diversa. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo futuro potrebbe essere legato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, un’ipotesi che nelle ultime ore ha trovato sempre più conferme indirette. Da alcuni giorni, infatti, sul web circola una lista dei possibili concorrenti che Alfonso Signorini avrebbe individuato per la prossima edizione del GF Vip, una selezione effettuata prima delle accuse di Fabrizio Corona e della sua autosospensione da Mediaset.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Uomini e Donne GF Vip

L’ingresso di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip rappresenta un possibile punto di svolta per il reality di Mediaset.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Uomini e Donne GF Vip

Argomenti discussi: Esterna di Cristiana e Federico 23 gennaio - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e donne, Sara e Marco alla resa dei conti: Jakub non si presenta, lei va a riprenderlo; Uomini e Donne: Sara Gaudenzi (e Gemma!) minacciano di abbandonare il programma; Uomini e donne, Gemma Galgani verso l'addio: Sono qui da 17 anni...

Uomini e Donne, le parole di Cristiana per Federico: Il mio cuore va da un’altra parte, la reazione del corteggiatoreCristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Ernesto Passaro. A Federico Cotugno, quindi, ha dovuto spiegare cosa l’ha spinta a prendere questa decisione e lui h ... fanpage.it

Scelta Cristiana Anania a Uomini e Donne: chi è? Ernesto/ La reazione di Federico CotugnoLa scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne è Ernesto Passaro: la reazione di Federico Cotugno non si fa attendere. ilsussidiario.net

«Amici, no, ma cosa c’entra Ilary Oltretutto a me sta simpaticissima», ha commentato Barbara d’Urso su X, mettendo subito le cose in chiaro quando qualcuno, sotto un vecchio video che la ritraeva ai tempi d’oro di Pomeriggio 5, ha tirato in ballo Ilary Blasi. L’ facebook

Grande Fratello VIP torna a marzo con Ilary Blasi: format più rapido x.com