Cooprogetti | cinquant’anni di innovazione e visione
Il 18 marzo 2026, Cooprogetti festeggia i suoi cinquant’anni di attività. Fondata come società di ingegneria, si distingue per aver contribuito a numerosi progetti nel settore. La data segna un traguardo importante per l’azienda, che ha mantenuto una presenza significativa nel panorama italiano dell’ingegneria. La ricorrenza viene celebrata con eventi e iniziative interne.
Cooprogetti celebra cinquant’anni di ingegneria, visione e cooperazione. Il 18 marzo 2026 segna una data storica per Cooprogetti, una delle principali società di ingegneria italiane, che celebra il suo cinquantesimo anniversario. Un traguardo che non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma un passaggio simbolico: mezzo secolo di progetti, innovazione e crescita condivisa che oggi si traduce in una rinnovata ambizione verso il futuro. Come si legge nel comunicato, si tratta di “una preziosa occasione per condividere una visione sulle prospettive future”. Un anniversario che guarda avanti. Il Presidente Alessandro Placucci sottolinea... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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