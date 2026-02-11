Juventus Forward svelato il nuovo progetto d’innovazione Chiellini | L’innovazione è nel dna della Juve Comolli richiama la visione di Agnelli
La Juventus ha presentato ufficialmente il suo nuovo hub di innovazione, chiamato Juventus Forward. Si tratta di un progetto che punta a integrare tecnologia e sport, creando un centro dedicato allo sviluppo e alla ricerca. Chiellini ha sottolineato che l’innovazione fa parte della storia e dell’identità della squadra, mentre Comolli ha richiamato la visione di Agnelli, che già da tempo spinge verso un futuro più tecnologico e all’avanguardia. La società ora si concentra su questo nuovo percorso, con l’obiettivo di portare la Juventus sempre più avanti.
