La Juventus ha presentato ufficialmente il suo nuovo hub di innovazione, chiamato Juventus Forward. Si tratta di un progetto che punta a integrare tecnologia e sport, creando un centro dedicato allo sviluppo e alla ricerca. Chiellini ha sottolineato che l’innovazione fa parte della storia e dell’identità della squadra, mentre Comolli ha richiamato la visione di Agnelli, che già da tempo spinge verso un futuro più tecnologico e all’avanguardia. La società ora si concentra su questo nuovo percorso, con l’obiettivo di portare la Juventus sempre più avanti.

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Loyola: «In tanti mi hanno consigliato di venire qui, ho parlato con Maripan e. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus Forward, svelato il nuovo progetto d’innovazione. Chiellini: «L’innovazione è nel dna della Juve». Comolli richiama la visione di Agnelli

Approfondimenti su Juventus Forward

Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano, un centro all’avanguardia che rafforza l’innovazione e la collaborazione tra i team.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Forward

Juventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita AgnelliJuventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il p ... juventusnews24.com

Juventus, Comolli e Chiellini presentano la Forward Squad: di che cosa si tratta - facebook.com facebook

Presentato il progetto Juventus Forward A parlare sono Comolli e Chiellini x.com