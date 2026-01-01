Guadagni compie 70 anni | una storia siciliana tra visione crescita e innovazione

Nel 2026, Guadagni S.p.A. celebra 70 anni di attività, un traguardo che riflette un percorso di crescita, innovazione e stabilità. Questa ricorrenza testimonia l’evoluzione di un’azienda siciliana che ha saputo adattarsi alle sfide del mercato mantenendo saldi i valori di visione e affidabilità. Un anniversario che sottolinea l’impegno nel consolidare la propria presenza e nel continuare a offrire soluzioni di qualità nel tempo.

Nel 2026 Guadagni S.p.A. taglia il traguardo dei 70 anni di attività. Un anniversario che per l’azienda non rappresenta soltanto una cifra simbolica, ma la sintesi di un percorso lungo e continuo fatto di crescita, cambiamenti e risultati raggiunti nel tempo grazie al lavoro e alla fiducia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

