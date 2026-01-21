Afghanistan attentato Isis contro civili cinesi | Pechino richiama i suoi cittadini

Un attentato dell’ISIS in Afghanistan ha colpito civili cinesi, portando Pechino a richiamare i propri cittadini dalla zona. L’attacco, associato alla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang, segna una escalation delle tensioni tra gruppi jihadisti e interessi cinesi nel paese. La situazione evidenzia le complesse dinamiche di sicurezza e politica che coinvolgono Afghanistan, Cina e organizzazioni terroristiche.

Lo Stato islamico torna a colpire interessi cinesi in Afghanistan e accompagna l'attacco con una minaccia diretta a Pechino, collegando l'azione alla persecuzione subita dalla minoranza musulmana uigura nello Xinjiang. La minoranza uigura musulmana nello Xinjiang è oggetto da anni di una dura politica di controllo da parte delle autorità cinesi. Dal 2017 Pechino ha avviato una campagna di sicurezza che, secondo governi occidentali e organizzazioni per i diritti umani, ha portato alla detenzione di massa, alla rieducazione ideologica forzata e a forti limitazioni della libertà religiosa e culturale. Pechino chiede ai taliban di garantire la sicurezza dei cinesi dopo un attentato a Kabul. La Cina ha chiesto ai taliban di assicurare la protezione dei cittadini cinesi a Kabul, dopo un attentato avvenuto nel ristorante di proprietà cinese, che ha provocato almeno sette vittime, tra cui un cittadino cinese. Il 20 gennaio la Cina ha esortato il regime dei taliban a garantire la sicurezza dei propri cittadini all'indomani di un attentato contro un ristorante cinese nella capitale afgana Kabul. Il gruppo islamista dello Stato Islamico ha reclamato un attacco avvenuto nella capitale Kabul. L'attacco è stato lanciato ieri contro un ristorante cinese, e ha provocato la morte di 7 persone, tra cui un cittadino cinese.

