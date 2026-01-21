Afghanistan attentato Isis contro civili cinesi | Pechino richiama i suoi cittadini

Un attentato dell’ISIS in Afghanistan ha colpito civili cinesi, portando Pechino a richiamare i propri cittadini dalla zona. L’attacco, associato alla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang, segna una escalation delle tensioni tra gruppi jihadisti e interessi cinesi nel paese. La situazione evidenzia le complesse dinamiche di sicurezza e politica che coinvolgono Afghanistan, Cina e organizzazioni terroristiche.

Lo Stato islamico torna a colpire interessi cinesi in Afghanistan e accompagna l’attacco con una minaccia diretta a Pechino, collegando l’azione alla persecuzione subita dalla minoranza musulmana uigura nello Xinjiang. La minoranza uigura musulmana nello Xinjiang è oggetto da anni di una dura politica di controllo da parte delle autorità cinesi. Dal 2017 Pechino ha avviato una campagna di sicurezza che, secondo governi occidentali e organizzazioni per i diritti umani, ha portato alla detenzione di massa, alla rieducazione ideologica forzata e a forti limitazioni della libertà religiosa e culturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Pechino chiede ai taliban di garantire la sicurezza dei cinesi dopo un attentato a KabulLa Cina ha chiesto ai taliban di assicurare la protezione dei cittadini cinesi a Kabul, dopo un attentato avvenuto nel ristorante di proprietà cinese, che ha provocato almeno sette vittime, tra cui un cittadino cinese.

