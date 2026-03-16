Il Napoli ha manifestato interesse per il portiere francese del Como, Jean Butez, come possibile rinforzo per la prossima stagione. La società partenopea sta seguendo con attenzione le prestazioni del giocatore, mentre il tecnico del club sembra apprezzarne le qualità. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Butez è stato messo in cima alla lista dei possibili acquisti.

Il Napoli di Aurelio de Laurentiis ha messo gli occhi sul portiere del Como Jean Butez, uno dei migliori portiere in questa stagione e molto stimato dal tecnico partenopeo Antonio Conte. “C’è un portiere che piace molto a Conte ed èJean Butez del Como. Vero, ha 31 anni, ma è rimasto incantato dal suo gioco con i piedi”. Osimehn, Mercoledì visite mediche. La data del ritorno in campo è vicina Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli pensa a Butez, Conte stregato dal portiere del Como

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