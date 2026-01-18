Nel 2025, Benevento si è confermata come una delle città più economiche d’Italia, secondo i dati elaborati dall’Unione nazionale consumatori e dall’Istat. Nonostante l’inflazione, i prezzi a Benevento sono rimasti contenuti, contribuendo a un andamento positivo del Pil cittadino su base quinquennale. Questa situazione evidenzia un quadro economico stabile e favorevole per residenti e visitatori, in un contesto di crescita moderata e di costi accessibili.

Nonostante una spirale inflattiva che in alcune città ha prodotto aumenti medi superiori a 600 euro, a Benevento gli incrementi sono stati assai più contenuti, tre volte inferiori ai centri più cari e con i numeri più virtuosi della Campania. “È il segno di un sistema sociale, economico e istituzionale che funziona”, sottolinea in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.“A prescindere da chiacchiericci e toni eccessivi, continuiamo a lavorare per la Città. Una serie di dati economici positivi, come l’aumento su base quinquennale di 9 punti del Pil cittadino certificato da una recente ricerca della Cgia di Mestre, rinsaldano il nostro lavoro che dà frutti evidenti, anche sul piano statistico-economico”, aggiunge il primo cittadino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento tra le città più economiche d’Italia: dati Istat e Unione consumatori

