Questa mattina si è saputo che Italo Bocchino non parteciperà alla cerimonia del Giorno del Ricordo in Consiglio Regionale della Toscana. La decisione è arrivata dalla presidente dell’Assemblea, Stefania Saccardi, senza ulteriori spiegazioni.

Italo Bocchino non sarà al giorno del Ricordo in consiglio regionale della Toscana. È quanto è emerso oggi pomeriggio, in seguito a una decisione della presidente dell’Assemblea regionale toscana, Stefania Saccardi. La seduta solenne prevista per il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, era stata oggetto di forti critiche per la sua presenza nel Consiglio regionale, considerata «un evento di parte» e non un momento di memoria collettiva. Così, per assicurare l’equilibrio e la serietà dell’occasione, la presidente Saccardi ha deciso di annullare l’intervento di Italo Bocchino, direttore editoriale del quotidiano *Il Secolo d’Italia*, che aveva annunciato la propria partecipazione alla seduta.🔗 Leggi su Ameve.eu

