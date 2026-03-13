Sagre lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori

Lunedì al Senato si terrà una cerimonia organizzata dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, che premierà le eccellenze dei territori italiani. Durante l’evento saranno assegnati i marchi ‘Sagra di Qualità’ e ‘Evento di Qualità’ a manifestazioni e iniziative ritenute rappresentative delle tradizioni e delle produzioni locali. La giornata si concentra sul riconoscimento delle manifestazioni che si distinguono per il loro valore culturale e folkloristico.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - L'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano attraverso l'assegnazione dei marchi 'Sagra di Qualità' ed 'Evento di Qualità'. La cerimonia di consegna inizierà domenica 15 marzo all'Ergife Hotel con un evento condotto da Matilde Brandi e Beppe Convertini, aperto a tutti i volontari coinvolti e proseguirà lunedì 16 marzo in Senato, nella sala Koch, dove saranno 44 le Sagre di Qualità e 21 gli Eventi di Qualità, oltre a 3 menzioni speciali, che verranno insigniti del marchio, coinvolgendo ben 15 regioni.