Conferenza stampa Kristensen post Udinese Inter | Loro hanno grandissima qualità ecco cosa non ha funzionato

Dopo la partita tra Udinese e Inter, Kristensen ha commentato la prestazione dei friulani. Nel corso della conferenza stampa, il difensore ha analizzato i punti di forza della sua squadra, evidenziando anche le aree in cui l’Inter ha incontrato difficoltà. Le sue parole forniscono una panoramica chiara e obiettiva sulla partita, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche di gioco e sulle potenziali strategie future.

Udinese, Kristensen: “Inter ha grandissima qualità. Non siamo riusciti a…” - "Volevamo prendere più da questa partita, ma ritrovandoci in svantaggio siamo riusciti a fare una partita abbastanza buona. msn.com

Udinese, Runjaic: "Kristensen è recuperato! Sul ruolo di Atta..." - Importante importante e delicato per l'Udinese che ospita la capolista del campionato di Serie A. fantacalcio.it

