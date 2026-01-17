Conferenza stampa Kristensen post Udinese Inter | Loro hanno grandissima qualità ecco cosa non ha funzionato
Dopo la partita tra Udinese e Inter, Kristensen ha commentato la prestazione dei friulani. Nel corso della conferenza stampa, il difensore ha analizzato i punti di forza della sua squadra, evidenziando anche le aree in cui l’Inter ha incontrato difficoltà. Le sue parole forniscono una panoramica chiara e obiettiva sulla partita, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche di gioco e sulle potenziali strategie future.
Inter News 24 Conferenza stampa Kristensen post Udinese Inter: le parole del difensore dei friulani dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Thomas Kristensen al termine di Udinese Inter, match del 21° turno di Serie A 202526 vinto dai nerazzurri. ANALISI – « Volevamo prendere più da questa partita, ma ritrovandoci in svantaggio siamo riusciti a fare una partita abbastanza buona ». COSA NON HA FUNZIONATO? – « Sappiamo che l’Inter ha grandissima qualità, avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Non siamo riusciti a farlo ». Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com
