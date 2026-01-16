Un milione contro la desertificazione commerciale | il piano di Confcommercio per non far morire le imprese

Confcommercio ha presentato un piano di un milione di euro a fondo perduto per supportare le imprese commerciali colpite dalla desertificazione. Il progetto prevede interventi mirati e una campagna di marketing territoriale per rafforzare la presenza delle attività locali e favorire la ripresa economica. Un'iniziativa concreta per contrastare la crisi e tutelare il patrimonio commerciale delle comunità.

Un piano da un milione di euro a fondo perduto per le imprese e una massiccia campagna di marketing territoriale. Sono queste le due proposte che Confcommercio mette sul piatto, con una lettera diretta al sindaco Gian Luca Zattini, per arginare la crisi del settore, intervenendo in un dibattito.

