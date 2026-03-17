Conegliano vede la Final Four di Champions | al PalaVerde basta un passo contro Ankara

Conegliano si prepara a disputare la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile al PalaVerde, dopo aver vinto la gara di andata in Turchia contro l’Ankara. La squadra italiana cerca la qualificazione alla Final Four e può farlo con un risultato positivo in casa. L’incontro si svolgerà davanti al pubblico locale.

Dopo il convincente successo ottenuto nella gara di andata in Turchia, l’ A. Carraro Prosecco DOC Conegliano è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. L’appuntamento è in programma martedì 18 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove le Pantere ripartiranno da una situazione estremamente favorevole contro lo Zeren Spor Ankara. La formazione guidata da Daniele Santarelli ha infatti conquistato un netto 3-0 nella sfida disputata ad Ankara, imponendo il proprio ritmo e chiudendo il confronto in appena 77 minuti. Una prova di forza che ha confermato ancora una volta il livello internazionale della squadra veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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