Conegliano si prepara a disputare la partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile di volley al PalaVerde, dopo aver vinto nettamente in trasferta in Turchia. La squadra affronta lo Zeren Ankara con l’obiettivo di ottenere l’ultimo risultato necessario per accedere alla Final Four. La sfida si terrà davanti al pubblico di casa, che sostiene le atlete in questa fase decisiva.

Dopo il netto successo ottenuto all’andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile di volley. L’appuntamento è fissato per martedì 18 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove le Pantere partiranno da una posizione di grande vantaggio contro lo Zeren Spor Ankara. La squadra di Daniele Santarelli si è infatti imposta con un perentorio 3-0 nella sfida di andata ad Ankara, dominando la gara in appena 77 minuti e dimostrando ancora una volta il proprio livello internazionale. Per conquistare il pass per la Final Four, alle campionesse d’Europa basterà vincere due set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano vede la Final Four di Champions: al PalaVerde serve un ultimo passo contro lo Zeren Ankara

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