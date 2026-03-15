Comunicato Stampa | Olimpiadi e Paralimpiadi Presidente Zaia | Missione compiuta

Il presidente Zaia ha annunciato che la missione legata alle Olimpiadi e Paralimpiadi è considerata conclusa. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, in cui si specifica che la responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di un ente non specificato. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui risultati o sui passaggi successivi relativi all’evento.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Olimpiadi e Paralimpiadi. Presidente Zaia: “Missione compiuta." Articoli correlati Comunicato Stampa: Paralimpiadi di Verona. Presidente Zaia: “Arena accessibile, un'eredità concreta dei Giochi."“L'apertura delle Paralimpiadi a Verona è un momento che parla al mondo dal cuore del Veneto. Comunicato Stampa: Presidente Zaia. Olimpiadi Milano Cortina, incidente a Lindsey VonnLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Aggiornamenti e notizie su Comunicato Stampa Temi più discussi: Si chiudono i XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics: la gioia degli atleti è la rivincita delle famiglie; L'offerta per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026; La storia delle Olimpiadi invernali nelle pagine di Federico Motta Editore; La pista da bob non è fuori uso: Simico replica alle notizie emerse sull'impianto di Cortina, ma senza fornire dettagli sullo stato attuale dell'infrastruttura. Comunicato Stampa: Olimpiadi Milano Cortina 2026Da Milano oggi parte in modo ancora più netto il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Il mondo ci guarderà: un’audience globale nell’ordine di un miliardo e mezzo di persone e circa due ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato Stampa: Presidente Zaia. Olimpiadi Milano Cortina, incidente a Lindsey VonnLe immagini di ieri sono ancora davanti ai nostri occhi: Lindsey Vonn, la campionessa statunitense, inizia la prova di discesa libera sulla pista delle Tofane; obiettivo, un nuovo trionfo olimpico, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Capistrello, il vicesindaco Lusi replica agli attacchi della minoranza: “Comunicato stampa scritto male e pensato peggio" https://www.terremarsicane.it/capistrello-il-vicesindaco-lusi-replica-agli-attacchi-della-minoranza-comunicato-stampa-scritto-male-e-pens facebook Il Presidente di Assoporti, è intervenuto a LETEXPO, portando all’attenzione il ruolo dei porti italiani nel sistema logistico e produttivo. #iportinonsifermano #portsworkingtogether Leggi il comunicato stampa e guarda foto e video al link: assoporti.it/it/associa x.com