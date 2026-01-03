Comunicato Stampa | Venezuela Presidente Zaia | Vicinanza alla comunità venezuelana in Veneto e ai Veneti in Venezuela

Il presidente Zaia ha sottolineato l’importanza del legame tra la comunità venezuelana in Veneto e i Veneti in Venezuela. Questi rapporti rappresentano un elemento di vicinanza e di solidarietà tra le due realtà, rafforzando i legami culturali e sociali. La comunicazione, curata dal Consiglio Regionale Veneto, intende evidenziare l’impegno della regione nel mantenere e promuovere queste relazioni, fondamentali per il benessere delle comunità coinvolte.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Trump: «Colpito un grande impianto in Venezuela»; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Gli Usa colpiscono per la prima volta all'interno del Venezuela: droni Cia sul molo della droga. Gli Usa attaccano il Venezuela, Trump: «Abbiamo preso Maduro» - Alle 2 del mattino ora di Caracas, le 7 in Italia di oggi 3 gennaio 2026, il Venezuela è stato attaccato dalle forze armate americane su ordine del presidente Donald Trump.

Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: «Maduro e la moglie sono stati catturati» - L’ambasciatore: «Italiani non escano di casa» ... lanuovasardegna.it

