Provincia di Verona opere pubbliche e fondi E il sostegno alla candidatura per l' Adunata degli alpini

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero a Verona, nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, l’Assemblea dei sindaci della Provincia scaligera. Nel corso dell'incontro, i partecipanti hanno votato il bilancio di previsione 2026-28, che risulta predisposto in equilibrio nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

provincia di verona opere pubbliche e fondi e il sostegno alla candidatura per l adunata degli alpini

© Veronasera.it - Provincia di Verona, opere pubbliche e fondi. E il sostegno alla candidatura per l'Adunata degli alpini

Leggi anche: Albergatori a sostegno alla candidatura di Verona per l’Adunata nazionale 2027 degli alpini

Leggi anche: L'Adunata Nazionale degli Alpini 2027 sarà a Brescia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Provincia di Verona, opere pubbliche e fondi. E il sostegno alla candidatura per l'Adunata degli alpini; Opere pubbliche, il Comune investe oltre 270mila euro per riqualificare e rendere più sicura la viabilità. Ecco dove; Legnago, approvata all'unanimità l'istituzione di un Commissariato di Polizia che sorgerà a Porto; Via libera al piano triennale delle opere pubbliche: oltre 106 milioni per il territorio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.