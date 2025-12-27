Si è svolta nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero a Verona, nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, l’Assemblea dei sindaci della Provincia scaligera. Nel corso dell'incontro, i partecipanti hanno votato il bilancio di previsione 2026-28, che risulta predisposto in equilibrio nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Provincia di Verona, opere pubbliche e fondi. E il sostegno alla candidatura per l'Adunata degli alpini

Leggi anche: Albergatori a sostegno alla candidatura di Verona per l’Adunata nazionale 2027 degli alpini

Leggi anche: L'Adunata Nazionale degli Alpini 2027 sarà a Brescia

